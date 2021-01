Xiaomi-Aktie aktuell: Xiaomi verliert

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 3,14 EUR

Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 3,15 EUR. Der Kurs der Xiaomi-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,15 EUR nach. Bei 3,20 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Bisher wurden via Frankfurt 66.098 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.01.2021 markierte das Papier bei 3,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 16.03.2020 gab der Anteilsschein bis auf 1,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,839 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Xiaomi Corp. ist ein chinesischer Elektronik-Hersteller, der sich auf die Produktion preiswerter Smartphones fokussiert. Dabei vertreibt das Unternehmen Smartphones der Marken Mi und Redmi sowie Notebooks der Mi-Reihe und Smartwatches. Außerdem produziert Xiaomi weitere elektronische Geräte, insbesondere im Bereich SmartHome.

