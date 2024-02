Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagvormittag mit Kursplus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere zuletzt 4,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 23:20 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 4,9 Prozent auf 1,71 USD zu. Bei 1,72 USD erreichte die Xiaomi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,71 USD. Über NASDAQ OTC wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.485 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.11.2023 bei 2,20 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 24.06.2023 Kursverluste bis auf 1,26 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,32 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.11.2023 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi -0,06 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 70.894,41 CNY im Vergleich zu 70.474,27 CNY im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2024 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,674 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Konkurrenz für Tesla: Projektoren, Kühlschränke & Co. - Chinesische EV-Hersteller setzen sich mit neuen Technologien von Rivalen ab

China-Wirtschaft unter Druck: Sind Apple-Aktien und Tesla-Aktien an der NASDAQ nicht länger "sichere Investments"?

KI-Wettrennen zwischen China und den USA: Chinas OpenAI-Konkurrent wird von Alibaba, Tencent & Co. unterstützt