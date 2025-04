Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi schießt am Nachmittag hoch

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 6,6 Prozent auf 5,03 EUR.

Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 15:57 Uhr in Grün und gewann 6,6 Prozent auf 5,03 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,03 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 4,98 EUR. Bisher wurden heute 127.155 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Bei 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 47,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,69 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 66,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2024 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 18.03.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,20 HKD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 117,88 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xiaomi einen Umsatz von 79,18 Mrd. HKD eingefahren.

Am 21.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,34 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

