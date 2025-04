Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger decken sich am Dienstagvormittag mit Xiaomi ein

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Xiaomi. Zuletzt konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 5,5 Prozent auf 4,98 EUR.

Die Aktie legte um 09:17 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 5,5 Prozent auf 4,98 EUR zu. Bei 4,98 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Frankfurt 72.392 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 32,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,69 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 194,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 18.03.2025 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 HKD, nach 0,20 HKD im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 117,88 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 79,18 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 21.05.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,34 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

