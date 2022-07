Xiaomi Aktie News: Xiaomi wird am Vormittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 1,61 EUR

Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 22.07.2022 09:22:00 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 1,62 EUR abwärts. Im Tief verlor die Xiaomi-Aktie bis auf 1,61 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.530 Xiaomi-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2021 bei 3,03 EUR. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 46,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,25 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 29,58 Prozent wieder erreichen.

Xiaomi ließ sich am 19.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Xiaomi hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,02 CNY vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,31 CNY je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 73.351,50 CNY – eine Minderung von 4,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 76.882,20 CNY eingefahren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.08.2022 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2022 0,533 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

