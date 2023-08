Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag mit Aufschlag

So bewegt sich Xiaomi

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 1,33 EUR nach oben.

Die Xiaomi-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 15:58 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 1,33 EUR. Bei 1,36 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,32 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 57.386 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,37 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2022 auf bis zu 1,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Xiaomi gewährte am 25.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,02 CNY je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59.477,13 CNY – das entspricht einem Minus von 18,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73.351,50 CNY in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.08.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,450 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

