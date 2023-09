Aktie im Blick

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi schiebt sich am Nachmittag vor

22.09.23 16:08 Uhr

Die Aktie von Xiaomi zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Xiaomi-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 1,42 EUR.

Werbung

Werte in diesem Artikel Aktien Xiaomi 1,44 EUR 0,06 EUR 4,14% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Das Papier von Xiaomi konnte um 16:00 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,2 Prozent auf 1,42 EUR. In der Spitze legte die Xiaomi-Aktie bis auf 1,45 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,41 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 160.375 Xiaomi-Aktien den Besitzer. Bei 1,62 EUR erreichte der Titel am 02.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 1,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,02 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Am 29.08.2023 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,06 CNY je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,01 Prozent zurück. Hier wurden 67.354,91 CNY gegenüber 70.170,88 CNY im Vorjahreszeitraum generiert. Die Xiaomi-Bilanz für Q3 2023 wird am 21.11.2023 erwartet. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 0,525 CNY im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie Xiaomi-Aktie: Xiaomi leidet unter schwacher Nachfrage Ausblick: Xiaomi legt Quartalsergebnis vor Untersuchung gegen Tesla-Konkurrenten BYD: BYD soll in Indien Einfuhrsteuern unterschlagen haben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com