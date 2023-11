Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittwochmittag mit Abschlägen

So bewegt sich Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 1,77 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:56 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 1,77 EUR. Die Xiaomi-Aktie sank bis auf 1,75 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 1,76 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 181.276 Xiaomi-Aktien.

Am 15.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,03 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 28.11.2022 Kursverluste bis auf 1,14 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 55,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 20.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,06 CNY je Aktie generiert. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70.894,41 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 70.170,88 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Xiaomi am 19.03.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,627 CNY je Aktie belaufen.

