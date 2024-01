Kurs der Xiaomi

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi legt am Vormittag zu

23.01.24 09:24 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 1,56 EUR.

Die Xiaomi-Aktie konnte um 09:19 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 1,56 EUR. Bei 1,56 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,54 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 30.805 Xiaomi-Aktien umgesetzt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,03 EUR) erklomm das Papier am 15.11.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xiaomi-Aktie somit 23,46 Prozent niedriger. Bei 1,16 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Xiaomi gewährte am 20.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,19 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von -0,06 CNY in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 70.894,41 CNY umgesetzt, gegenüber 70.474,27 CNY im Vorjahreszeitraum. Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 19.03.2024 gerechnet. Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,657 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie KI-Wettrennen zwischen China und den USA: Chinas OpenAI-Konkurrent wird von Alibaba, Tencent & Co. unterstützt NASDAQ-Titel Apple-Aktie: Apple im Zwei-Fronten-Krieg - iPhone nicht mehr Marktführer in China Xiaomi-Aktie: Xiaomi leidet unter schwacher Nachfrage

