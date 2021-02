Xiaomi-Aktie aktuell: Xiaomi knickt ein

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 2,88 EUR

-6,30% Charts

News

Analysen

Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 6,9 Prozent auf 2,86 EUR abwärts. Die Xiaomi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,85 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,02 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 840.092 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,85 EUR an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.03.2020 bei 1,10 EUR.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 0,842 CNY je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Xiaomi Corp. ist ein chinesischer Elektronik-Hersteller, der sich auf die Produktion preiswerter Smartphones fokussiert. Dabei vertreibt das Unternehmen Smartphones der Marken Mi und Redmi sowie Notebooks der Mi-Reihe und Smartwatches. Außerdem produziert Xiaomi weitere elektronische Geräte, insbesondere im Bereich SmartHome.

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Apple-Aktie in Rot: Apple überholt Samsung - Smartphone-Absatz kommt dank 5G-Standard aus dem Tief

Lösen Apple, Peloton & Co. Fitnessstudios komplett ab? Diese Homefitness-Aktien sind jetzt einen Blick wert

Apple-Aktie dennoch im Plus: Xiaomi verdrängt Apple von Platz drei bei Smartphone-Absatz

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com