Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi wird am Vormittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 1,26 EUR

-1,02% Charts

News

Analysen

Die Xiaomi-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 1,27 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,27 EUR aus. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 1,28 EUR. Bisher wurden via Tradegate 49.382 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,75 EUR) erklomm das Papier am 29.06.2022. 37,76 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,06 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,17 Prozent.

Am 24.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,02 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 66.047,40 CNY – das entspricht einem Abschlag von 9,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 73.351,50 CNY erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 24.05.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,371 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Samsung erarbeitet Mixed-Reality-Roadmap - Apple und Xiaomi sind schon weiter voraus

Xiamo-Aktie: Smartphones aus China übernehmen in Russland die Führung vor Apple, Samsung & Co.

Ausblick: Xiaomi zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com