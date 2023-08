Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi reagiert am Vormittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Xiaomi. Zuletzt ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 1,36 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:16 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 1,36 EUR. In der Spitze gewann die Xiaomi-Aktie bis auf 1,39 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,38 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 78.939 Stück.

Am 02.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 18,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2022 bei 1,06 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,94 Prozent.

Xiaomi ließ sich am 25.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,06 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 59.477,13 CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 70.170,88 CNY in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.11.2023 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,450 CNY je Xiaomi-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Untersuchung gegen Tesla-Konkurrenten BYD: BYD soll in Indien Einfuhrsteuern unterschlagen haben

Ausblick: Xiaomi informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Samsung erarbeitet Mixed-Reality-Roadmap - Apple und Xiaomi sind schon weiter voraus