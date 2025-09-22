Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 6,07 EUR ab.

Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 6,07 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bisher bei 5,98 EUR. Mit einem Wert von 6,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 73.048 Stück.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR an. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 17,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Xiaomi-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 HKD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Am 19.08.2025 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 125,13 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,95 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Am 24.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,62 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

