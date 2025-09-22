Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 6,02 EUR.

Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 09:21 Uhr um 1,3 Prozent auf 6,02 EUR ab. Die Xiaomi-Aktie sank bis auf 6,00 EUR. Mit einem Wert von 6,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 10.611 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xiaomi-Aktie somit 18,63 Prozent niedriger. Bei 2,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 159,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Xiaomi-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,22 HKD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,41 Prozent auf 125,13 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Xiaomi am 24.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,62 CNY je Xiaomi-Aktie.

