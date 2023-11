Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger greifen bei Xiaomi am Donnerstagvormittag zu

Xiaomi im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 1,80 EUR.

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,3 Prozent auf 1,80 EUR zu. In der Spitze gewann die Xiaomi-Aktie bis auf 1,81 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,79 EUR. Bisher wurden heute 36.611 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Am 15.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 2,03 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,66 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,14 EUR. Dieser Wert wurde am 28.11.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Xiaomi veröffentlichte am 20.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,06 CNY je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 70.894,41 CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 70.170,88 CNY umgesetzt.

Am 19.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 0,634 CNY im Jahr 2023 aus.

