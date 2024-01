Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag im Plus

So entwickelt sich Xiaomi

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Zuletzt konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,2 Prozent auf 1,61 EUR.

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 1,61 EUR zu. Die Xiaomi-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,63 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 1,60 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 106.792 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,03 EUR) erklomm das Papier am 15.11.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,16 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Xiaomi veröffentlichte am 20.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,19 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,06 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 70.474,27 CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 70.894,41 CNY ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Xiaomi am 19.03.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 0,657 CNY in den Büchern stehen haben wird.

