Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gibt am Mittag ab

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,9 Prozent auf 6,37 EUR.

Um 12:02 Uhr rutschte die Xiaomi-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,9 Prozent auf 6,37 EUR ab. In der Spitze fiel die Xiaomi-Aktie bis auf 6,30 EUR. Bei 6,39 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 128.907 Xiaomi-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2025 bei 6,46 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Am 05.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 76,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Xiaomi ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 100,66 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 31,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xiaomi einen Umsatz von 76,54 Mrd. HKD eingefahren.

Voraussichtlich am 18.03.2025 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Xiaomi möglicherweise am 24.03.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,871 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

