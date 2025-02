Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Montagnachmittag leichter

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 4,3 Prozent auf 6,15 EUR abwärts.

Die Xiaomi-Aktie notierte um 16:07 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 4,3 Prozent auf 6,15 EUR. Die Xiaomi-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,15 EUR nach. Bei 6,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 228.371 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei 6,46 EUR erreichte der Titel am 21.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,01 Prozent hinzugewinnen. Am 05.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 75,93 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Xiaomi-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Xiaomi gewährte am 18.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,51 Prozent auf 100,66 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 76,54 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 18.03.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Xiaomi rechnen Experten am 24.03.2026.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,871 CNY je Aktie.

