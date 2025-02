Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 0,6 Prozent auf 6,39 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie wies um 09:20 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 6,39 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bisher bei 6,30 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,39 EUR. Bisher wurden heute 74.715 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.02.2025 bei 6,46 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Kursplus von 1,08 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.03.2024 bei 1,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 76,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Xiaomi ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,23 HKD gegenüber 0,21 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,51 Prozent auf 100,66 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76,54 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 18.03.2025 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Xiaomi-Anleger Experten zufolge am 24.03.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2024 0,871 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

