Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verteuert sich am Mittag

So entwickelt sich Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Xiaomi legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 1,1 Prozent auf 6,61 EUR.

Um 12:00 Uhr wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 6,61 EUR nach oben. Die Xiaomi-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,82 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,72 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 109.660 Stück gehandelt.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,69 EUR am 06.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Xiaomi ließ sich am 18.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,20 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 117,88 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 79,18 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 21.05.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,30 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie fest: Xiaomi überzeugt mit Umsatz- und Ergebnisplus

Apple-Aktie: Apple plant KI-Funktionen für iPhones in China bis Mitte 2025 - Kooperation mit Alibaba

Erste Schätzungen: Xiaomi zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal