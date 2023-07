Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 1,27 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:57 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 1,27 EUR. Die Abwärtsbewegung der Xiaomi-Aktie ging bis auf 1,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 129.352 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 23.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,65 EUR an. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 23,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 1,06 EUR fiel das Papier am 25.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 15,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Xiaomi veröffentlichte am 24.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,17 CNY, nach -0,02 CNY im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 59.477,13 CNY in den Büchern – ein Minus von 18,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 73.351,50 CNY erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 23.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,418 CNY je Xiaomi-Aktie.

