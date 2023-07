Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verbilligt sich am Montagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 1,27 EUR.

Die Xiaomi-Aktie wies um 09:09 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 1,27 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,26 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,28 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 36.037 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei 1,65 EUR erreichte der Titel am 23.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 29,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,06 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 16,39 Prozent Luft nach unten.

Xiaomi gewährte am 24.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi -0,02 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59.477,13 CNY im Vergleich zu 73.351,50 CNY im Vorjahresquartal.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 23.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,418 CNY je Xiaomi-Aktie.

