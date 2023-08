Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Blick auf Xiaomi-Kurs

Die Aktie von Xiaomi zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,9 Prozent auf 1,42 EUR.

Die Xiaomi-Aktie konnte um 16:00 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 1,42 EUR. Bei 1,45 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,43 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 355.162 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 1,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2023). Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 12,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2022 auf bis zu 1,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,00 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 25.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,06 CNY je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 59.477,13 CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.170,88 CNY erwirtschaftet worden waren, um 15,24 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 21.11.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 0,450 CNY in den Büchern stehen haben wird.

