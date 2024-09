Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 4,2 Prozent auf 2,48 EUR.

Um 15:54 Uhr stieg die Xiaomi-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 4,2 Prozent auf 2,48 EUR. Kurzfristig markierte die Xiaomi-Aktie bei 2,49 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,43 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 281.271 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 24.09.2024 markierte das Papier bei 2,49 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Bei 1,40 EUR fiel das Papier am 27.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 43,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 21.08.2024 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,22 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,16 HKD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 75,21 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 95,95 Mrd. HKD ausgewiesen.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 19.11.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 0,763 CNY in den Büchern stehen haben wird.

