Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag auf grünem Terrain

24.09.25 09:25 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt sprang die Xiaomi-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 6,20 EUR zu.

Xiaomi
6,15 EUR 0,13 EUR 2,13%
Um 09:18 Uhr stieg die Xiaomi-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 6,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Xiaomi-Aktie bisher bei 6,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,11 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 31.304 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 19,32 Prozent zulegen. Bei 2,35 EUR fiel das Papier am 26.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 62,17 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 19.08.2025 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,22 HKD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 125,13 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 95,95 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Xiaomi am 24.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,62 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

