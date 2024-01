Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Xiaomi. Der Xiaomi-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 1,62 EUR.

Um 11:59 Uhr ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 1,62 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bisher bei 1,61 EUR. Bei 1,62 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.262 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (2,03 EUR) erklomm das Papier am 15.11.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,42 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2023 Kursverluste bis auf 1,16 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 28,68 Prozent sinken.

Xiaomi ließ sich am 20.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,06 CNY erwirtschaftet worden. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70.894,41 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 70.474,27 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2024 veröffentlicht.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 0,657 CNY je Aktie aus.

