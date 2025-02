Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi zieht am Nachmittag deutlich an

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 5,8 Prozent im Plus bei 6,50 EUR.

Die Aktie notierte um 16:06 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 5,8 Prozent auf 6,50 EUR zu. Kurzfristig markierte die Xiaomi-Aktie bei 6,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,46 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 232.620 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2025 bei 6,58 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,22 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.03.2024 (1,48 EUR). Mit Abgaben von 77,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Xiaomi gewährte am 18.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,23 HKD gegenüber 0,21 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 100,66 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 76,54 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Xiaomi am 18.03.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Xiaomi-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 24.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2024 0,871 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

DeepSeek-Beben: Experten bullish für chinesischen Tech-Sektor um Alibaba-Aktie, Tencent-Aktie und Co.

Xiaomi-Aktie klettert auf Rekordhoch - chinesisches Subventionsprogramm stützt

Tencent-Aktie knickt ein: Tencent auf US-Blacklist gesetzt