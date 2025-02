Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi zündet am Vormittag Kursrakete

Kursverlauf

Die Aktie von Xiaomi zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 7,0 Prozent auf 6,57 EUR.

Das Papier von Xiaomi legte um 09:10 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 7,0 Prozent auf 6,57 EUR. Kurzfristig markierte die Xiaomi-Aktie bei 6,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,46 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 56.134 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.02.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 0,17 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.03.2024 (1,48 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 77,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Xiaomi ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,23 HKD. Im letzten Jahr hatte Xiaomi einen Gewinn von 0,21 HKD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 100,66 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 31,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 76,54 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 18.03.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 24.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Xiaomi.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,871 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

