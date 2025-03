Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 0,7 Prozent auf 6,41 EUR ab.

Um 16:02 Uhr rutschte die Xiaomi-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,7 Prozent auf 6,41 EUR ab. Im Tief verlor die Xiaomi-Aktie bis auf 6,33 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,38 EUR. Zuletzt wechselten 103.222 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 73,63 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 18.03.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,39 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,20 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 117,88 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 48,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 79,18 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Xiaomi am 21.05.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,30 CNY je Aktie.

