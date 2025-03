Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag mit roter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 6,33 EUR abwärts.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:18 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 6,33 EUR. Die Xiaomi-Aktie sank bis auf 6,33 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,38 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.072 Xiaomi-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 1,69 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 73,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Xiaomi-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 18.03.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,39 HKD gegenüber 0,20 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 117,88 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 79,18 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 21.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,30 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

