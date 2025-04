Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Freitagnachmittag schwächer

So entwickelt sich Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 5,46 EUR.

Die Xiaomi-Aktie notierte um 16:00 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 5,46 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,38 EUR aus. Bei 5,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 207.792 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 7,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 35,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 1,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 69,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Xiaomi ließ sich am 18.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,20 HKD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 117,88 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,18 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 48,88 Prozent gesteigert.

Am 21.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 1,34 CNY im Jahr 2025 aus.

