Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Zuletzt konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,9 Prozent auf 1,32 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere um 11:57 Uhr 1,9 Prozent. Die Xiaomi-Aktie legte bis auf 1,33 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 293.575 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 24,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,06 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,10 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Xiaomi gewährte am 24.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,17 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,02 CNY je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 59.477,13 CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 73.351,50 CNY in den Büchern gestanden.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 23.08.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2023 0,418 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

