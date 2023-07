Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag höher

Kursentwicklung

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Xiaomi legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,5 Prozent auf 1,32 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 16:05 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,5 Prozent auf 1,32 EUR zu. Die Xiaomi-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,33 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 1,32 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 516.541 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 1,64 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2022). 23,49 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2022 bei 1,06 EUR. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 19,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 24.05.2023. Das EPS belief sich auf 0,17 CNY gegenüber -0,02 CNY je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 59.477,13 CNY, gegenüber 73.351,50 CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,91 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.08.2023 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 0,418 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Ausblick: Xiaomi informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Samsung erarbeitet Mixed-Reality-Roadmap - Apple und Xiaomi sind schon weiter voraus

Xiamo-Aktie: Smartphones aus China übernehmen in Russland die Führung vor Apple, Samsung & Co.