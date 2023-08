Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verzeichnet am Nachmittag Verluste

Xiaomi im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 1,40 EUR ab.

Um 16:08 Uhr rutschte die Xiaomi-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 1,40 EUR ab. Die Xiaomi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,40 EUR ab. Mit einem Wert von 1,43 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 151.639 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2023 bei 1,62 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,42 Prozent hinzugewinnen. Am 25.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 25.05.2023. Das EPS wurde auf 0,17 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,06 CNY je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59.477,13 CNY – das entspricht einem Minus von 15,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.170,88 CNY in den Büchern gestanden hatten.

Am 21.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2023 0,450 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Untersuchung gegen Tesla-Konkurrenten BYD: BYD soll in Indien Einfuhrsteuern unterschlagen haben

Ausblick: Xiaomi informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Samsung erarbeitet Mixed-Reality-Roadmap - Apple und Xiaomi sind schon weiter voraus