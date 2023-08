Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi steigt am Vormittag

Xiaomi im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,4 Prozent auf 1,43 EUR.

Die Aktie notierte um 09:21 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 1,43 EUR zu. Bei 1,43 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,43 EUR. Bisher wurden via Tradegate 14.276 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,62 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Kursplus von 13,64 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,06 EUR. Dieser Wert wurde am 25.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 25.05.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,06 CNY je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,24 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59.477,13 CNY im Vergleich zu 70.170,88 CNY im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 21.11.2023 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2023 0,450 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

