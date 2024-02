Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Montagmittag mit roten Vorzeichen

Kurs der Xiaomi

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 1,54 EUR.

Das Papier von Xiaomi gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 11:53 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 1,54 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bisher bei 1,53 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 1,55 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.390 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,90 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,16 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 25,00 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xiaomi 0,000 HKD aus.

Xiaomi gewährte am 21.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal -0,06 CNY je Aktie in den Büchern standen. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 70.894,41 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 70.474,27 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 19.03.2024 terminiert.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,674 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Konkurrenz für Tesla: Projektoren, Kühlschränke & Co. - Chinesische EV-Hersteller setzen sich mit neuen Technologien von Rivalen ab

China-Wirtschaft unter Druck: Sind Apple-Aktien und Tesla-Aktien an der NASDAQ nicht länger "sichere Investments"?

KI-Wettrennen zwischen China und den USA: Chinas OpenAI-Konkurrent wird von Alibaba, Tencent & Co. unterstützt