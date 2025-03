Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi stabilisiert sich am Mittwochnachmittag

Kurs der Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Xiaomi-Aktie zeigte sich zuletzt im Frankfurt-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 6,40 EUR an der Tafel.

Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 15:42 Uhr bei 6,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Xiaomi-Aktie bis auf 6,49 EUR zu. In der Spitze büßte die Xiaomi-Aktie bis auf 6,35 EUR ein. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 6,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 34.334 Xiaomi-Aktien.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 15,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (1,69 EUR). Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 278,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 18.03.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,20 HKD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 117,88 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 48,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xiaomi einen Umsatz von 79,18 Mrd. HKD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Xiaomi am 21.05.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,29 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie gefragt: Xiaomi plant mit Aktienverkauf Milliarden-Einnahmen

Xiaomi-Aktie fest: Xiaomi überzeugt mit Umsatz- und Ergebnisplus

Apple-Aktie: Apple plant KI-Funktionen für iPhones in China bis Mitte 2025 - Kooperation mit Alibaba