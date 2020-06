Xiaomi-Aktie aktuell: Xiaomi auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 1,53 EUR

Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 3,8 Prozent auf 1,51 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,51 EUR aus. Bei 1,56 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 46.247 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,70 EUR erreichte der Titel am 20.01.2020 ein 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,97 EUR. Dieser Wert wurde am 03.09.2019 erreicht.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 0,630 HKD fest.

Die Xiaomi Aktie wird unter der ISIN KYG9830T1067 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Xiaomi ist ein Unternehmen aus Kaiman Islands.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com