Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,6 Prozent auf 1,32 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie musste um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 1,32 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,31 EUR aus. Bei 1,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.174 Stück gehandelt.

Am 29.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1,64 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,77 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2022 bei 1,06 EUR. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 24,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 24.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,17 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,02 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,91 Prozent auf 59.477,13 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 73.351,50 CNY gelegen.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 23.08.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,418 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

