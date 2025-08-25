Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Xiaomi legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,2 Prozent auf 5,86 EUR.

Um 11:50 Uhr ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 5,86 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Xiaomi-Aktie bisher bei 5,92 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 5,90 EUR. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 61.428 Aktien.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 26,18 Prozent Luft nach oben. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,08 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,60 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 19.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,22 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 125,13 Mrd. HKD im Vergleich zu 95,95 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,61 CNY fest.

