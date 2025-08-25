Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Xiaomi am Dienstagvormittag ins Plus

DAX24.169 -0,4%ESt505.397 -0,9%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.724 -0,1%Euro1,1619 ±-0,0%Öl68,12 -0,9%Gold3.379 +0,4%
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,7 Prozent auf 5,89 EUR.

Um 09:08 Uhr konnte die Aktie von Xiaomi zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,7 Prozent auf 5,89 EUR. Der Kurs der Xiaomi-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,92 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,90 EUR. Bisher wurden heute 34.653 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Bei 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,62 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.09.2024 (2,08 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 64,76 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 19.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,22 HKD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 125,13 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,95 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 24.11.2025 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 1,61 CNY im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

