Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag im Plus

Xiaomi im Blick

Die Aktie von Xiaomi zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 1,41 EUR zu.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:54 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 1,41 EUR. Die Xiaomi-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,43 EUR an. Bei 1,43 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 192.347 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 02.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 1,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 12,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2022 Kursverluste bis auf 1,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Xiaomi ließ sich am 29.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,06 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,01 Prozent zurück. Hier wurden 67.354,91 CNY gegenüber 70.170,88 CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.11.2023 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,525 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie: Xiaomi leidet unter schwacher Nachfrage

Ausblick: Xiaomi legt Quartalsergebnis vor

Untersuchung gegen Tesla-Konkurrenten BYD: BYD soll in Indien Einfuhrsteuern unterschlagen haben