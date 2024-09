Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi steigt am Mittag

Xiaomi im Fokus

Die Aktie von Xiaomi zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,6 Prozent auf 2,49 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 11:57 Uhr 3,6 Prozent im Plus bei 2,49 EUR. In der Spitze gewann die Xiaomi-Aktie bis auf 2,49 EUR. Bei 2,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 88.437 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2024 bei 2,55 EUR. Mit einem Zuwachs von 2,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 06.10.2023 Kursverluste bis auf 1,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Xiaomi ließ sich am 21.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,22 HKD gegenüber 0,16 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 95,95 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 27,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 75,21 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 19.11.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,763 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Apple nicht mehr unter den Top-5 der Smartphone-Hersteller in China

Anlegerchance fernab von NVIDIA: Corning-Aktie - ein unterschätzter Player im KI-Markt?

Tech-Investor kritisiert Teslas Full Self-Driving: "Noch lange nicht autonomes Fahren"