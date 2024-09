Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gewinnt am Donnerstagnachmittag kräftig

Xiaomi im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,1 Prozent auf 2,52 EUR.

Das Papier von Xiaomi legte um 16:03 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 5,1 Prozent auf 2,52 EUR. Der Kurs der Xiaomi-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,53 EUR zu. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 2,42 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 228.341 Xiaomi-Aktien.

Bei 2,55 EUR erreichte der Titel am 24.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 1,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 44,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Xiaomi veröffentlichte am 21.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,22 HKD. Im letzten Jahr hatte Xiaomi einen Gewinn von 0,16 HKD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 95,95 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75,21 Mrd. HKD umgesetzt.

Am 19.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,763 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

