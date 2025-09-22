DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -0,4%Dow46.178 +0,5%Nas22.395 ±0,0%Bitcoin93.488 +0,1%Euro1,1693 +0,3%Öl70,46 +1,2%Gold3.775 +0,7%
Blick auf Xiaomi-Kurs

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Freitagnachmittag massiv unter Druck

26.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 6,2 Prozent auf 6,08 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
6,09 EUR -0,40 EUR -6,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 6,2 Prozent auf 6,08 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,00 EUR aus. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,22 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 243.437 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Gewinne von 21,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2024 bei 2,42 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 60,20 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 19.08.2025. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,41 Prozent auf 125,13 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 24.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 1,62 CNY in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

