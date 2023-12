Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 1,82 EUR nach.

Die Xiaomi-Aktie musste um 20:26 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 1,82 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Xiaomi-Aktie bis auf 1,81 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,81 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 2.612.377 Xiaomi-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.11.2023 auf bis zu 2,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 10,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 36,15 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 20.11.2023 lud Xiaomi zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,06 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 70.894,41 CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70.474,27 CNY in den Büchern standen.

Am 19.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,654 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

KI-Wettrennen zwischen China und den USA: Chinas OpenAI-Konkurrent wird von Alibaba, Tencent & Co. unterstützt

NASDAQ-Titel Apple-Aktie: Apple im Zwei-Fronten-Krieg - iPhone nicht mehr Marktführer in China

Xiaomi-Aktie: Xiaomi leidet unter schwacher Nachfrage