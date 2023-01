Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Freitagvormittag nahezu unverändert

Aktien in diesem Artikel Xiaomi 1,59 EUR

Die Xiaomi-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr stabil und notierte im Frankfurt-Handel bei 1,58 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bei 1,59 EUR. Das Tagestief markierte die Xiaomi-Aktie bei 1,58 EUR. Bei 1,58 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten 19.941 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei 1,95 EUR erreichte der Titel am 01.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,98 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 1,07 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 47,62 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 23.11.2022 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 CNY erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,03 CNY je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 70.474,27 CNY. Im Vorjahresviertel waren 78.062,90 CNY in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Xiaomi am 21.03.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2022 0,185 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

