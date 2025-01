Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verteuert sich am Montagnachmittag

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,6 Prozent auf 4,55 EUR.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere um 16:06 Uhr 0,6 Prozent. Bei 4,57 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,54 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 173.728 Xiaomi-Aktien.

Am 06.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,63 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.02.2024 bei 1,43 EUR. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 68,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Xiaomi gewährte am 18.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,23 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,21 HKD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 100,66 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,54 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 31,51 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Xiaomi am 25.03.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,817 CNY fest.

