Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verbilligt sich am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 4,8 Prozent im Minus bei 6,58 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:21 Uhr 4,8 Prozent auf 6,58 EUR. Im Tief verlor die Xiaomi-Aktie bis auf 6,45 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,62 EUR. Bisher wurden heute 242.806 Xiaomi-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,99 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,48 EUR. Dieser Wert wurde am 05.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 77,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2023.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 18.11.2024 vor. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,21 HKD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 100,66 Mrd. HKD – ein Plus von 31,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 76,54 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.03.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 24.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2024 0,871 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie steigt: Xiaomi 15 Ultra-Launch steht kurz bevor - neue Details

DeepSeek-Beben: Experten bullish für chinesischen Tech-Sektor um Alibaba-Aktie, Tencent-Aktie und Co.

Xiaomi-Aktie klettert auf Rekordhoch - chinesisches Subventionsprogramm stützt