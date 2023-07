Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagmittag mit sattem Kursplus

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 5,7 Prozent auf 1,41 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,7 Prozent auf 1,41 EUR. In der Spitze legte die Xiaomi-Aktie bis auf 1,41 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,37 EUR. Zuletzt wechselten 799.853 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei 1,64 EUR erreichte der Titel am 29.07.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 16,39 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2022 bei 1,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Xiaomi ließ sich am 24.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,02 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,91 Prozent auf 59.477,13 CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 73.351,50 CNY erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.08.2023 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,418 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Ausblick: Xiaomi informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Samsung erarbeitet Mixed-Reality-Roadmap - Apple und Xiaomi sind schon weiter voraus

Xiamo-Aktie: Smartphones aus China übernehmen in Russland die Führung vor Apple, Samsung & Co.